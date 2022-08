Weibertrödel : Frauen trödeln wieder in Monheims Altstadt

Monheim Die Kleiderschränke dürften voll gelaufen sein in der Pandemie. Jetzt gibt es wieder eine Chance, ungeliebte Stücke abzugeben.

Nach langer Corona-Pause findet in diesem Jahr wieder der Weiber-Kneipen-Trödel statt, organisiert vom Team des Café mit Liebe. Termin ist Donnerstag, 15. September. Alle Tischeinnahmen werden wieder dem Verein Brustkrebshilfe Deutschland gespendet, teilt Miriam Winzer von Café mit Liebe und Bloomgold mit. Getrödelt werden kann im Café mit Liebe, im Bloomgold, in der Milchbar (Nat&Tim), im Pfannenhof, im Spielmann und bei Tante Tina in der Monheimer Altstadt. Trödlerinnen können sich über die E-Mail-Adresse troedel@cafemitliebe.de anmelden. Ein großer Tisch kostet 15, ein kleiner 10, Kleiderstangen kosten 5 Euro. Der Aufbau der Stände ist ab 17 Uhr möglich. Der Trödel in den jeweiligen Gaststätten beginnt um 18 Uhr, Abbau und Ende ist 21 Uhr.