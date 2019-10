Monheim Einsamkeit : Frauen machen Einsamkeit im Alter zum Thema

MONHEIM (og) „Einsamkeit im Alter“ war das Thema im Rahmen des wöchentlichen Frühstücks im Café der „Frauen der Welt“ im Monheimer Mehrgenerationenhaus. Zu Gast waren der Kommunikationswissenschaftler und Bildungsreferent der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe Christian Carls, Hans-Peter Anstatt von den Sozialen Diensten der Stadt sowie die CDU-Bundestagsabgeordnete Michaela Noll.

Christian Carls betonte, dass sich laut Statistik etwa zehn Prozent der älteren und hochbetagten Menschen einsam fühlen. „Schon das gelegentliche Gefühl kann zu sozialem Rückzug führen“, warnt er. Einsamkeit im Alter stelle die Art wie wir leben in Frage, so Carls weiter, der zum Thema forscht. „Wer nicht mitspielen kann, wird schnell vergessen.“ Hans-Peter Anstatt stellte die Angebote der Stadt Monheim vor. Neben den Seniorenbegegnungsstätten seien auch die Zwar-Gruppen (Zwischen Arbeit und Ruhestand) sehr aktiv. Sein Appell: Sollte man sich Sorgen um einen älteren Menschen in der Nachbarschaft machen, der alleine lebt, so genüge ein Hinweis und die sozialen Dienste der Stadt helfen.