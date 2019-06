Monheim : Monheimerin greift 18-Jährige mit Messer an

Monheimerin greift 18-Jährige mit Messer an

Monheim (og) Eine 30 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr eine 18-jährige Monheimerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Angreiferin stellte sich im Anschluss der Polizei und wurde festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, suchte die 30-Jährige die Brandenburger Allee auf, um dort eine ihr bis dahin unbekannte 18-Jährige zur Rede zu stellen, die sich angeblich zuvor auf einem Spielplatz mit der Schwester der 30-Jährigen gestritten haben soll. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung stach die 30-Jährige mit einem Messer in die Seite der 18-Jährigen und lief anschließend nach Hause. Die 18-Jährige wurde bei dem Angriff schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie noch in der Nacht operiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht.