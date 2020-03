Monheim Pyramide : Forum: Prominente Frauen fürchten um Gleichberechtigung

Monheim Auf Einladung der Kulturwerke haben Streiter für den Feminismus in der Mack-Pyramide diskutiert.

Gleichberechtigt sind Frauen noch lange nicht, auch wenn es oberflächlich vielleicht so aussieht. Deshalb ist es wichtig, Expertinnen zu hören wie beispielsweise in der Mack-Pyramide in Monheim. Leider stand auch diese spannende und hochwertige Talkrunde mit der Journalistin und Autorin Jagoda Marinic, der Psychologin Marina Weisband und dem Autor und Journalisten Nils Pickertb zum Weltfrauentag im Schatten des Corona-Virus. Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Welt, sollte ursprünglich moderieren, hatte aber kurzfristig abgesagt. Zum Schutz ihrer Mitarbeiter vor Ansteckung hatte die Zeitung Reisen nach NRW ausgesetzt.

Marinic und Weisband warnten, dass der „Partner unter Umständen der gefährlichste Mensch für eine Frau ist“. Sie äußerten außerdem die Befürchtung, „dass sich die Zeit ins Sachen Emanzipation zurückdreht“. Was junge Mädchen für Schönheitsprodukte ausgeben und wie viel sie an sich operieren lassen, um einem bestimmten Schönheitsbild zu entsprechen, sprengt alle Vorstellungen. „Und füllt vor allem die Kassen der Wirtschaft“, warnt Marinic. Diesem immer noch überkommenen Bild entgegenzuwirken, bedürfe es vieler Anreize, Gesetze und vor allem des Umdenkens. „Wir haben die Männer noch nicht genug verunsichert“, so Marinic.

Die Frauen im Publikum bedankten sich für die vielen Denkanstöße, sie berichten auch selbst über ihre Stellung in Männer dominierten Unternehmen und den stetigen Kampf dort. Sie ärgerten sich mit den Journalistinnen auf dem Podium über Trump: „Die Amerikaner waren nicht reif für eine Frau an der Spitze. Deshalb haben sie eine Witzfigur gewählt“, so Weisband. Die Diskussion zum Weltfrauentag war die vierte Veranstaltung in der Pyramide. Der Intendant und Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke Martin Witkowski hat 2019 eine Diskursplattform für aktuelle gesellschaftspolitische und kulturpolitische Fragestellungen ins Leben gerufen. Dazu treffen in regelmäßigen Abständen prominente Meinungsmacher und Akteure zu aktuellen und zeitkritischen Themen in Monheim zusammen. Die nächste Veranstaltung: „Viel Geld, viel Kultur? Wenig Geld, wenig Kultur? Wie gelingt eine landesweite Grundversorgung?“, ist am Dienstag, 31.März., 19 Uhr. Eintritt frei.