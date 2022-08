Monheim Knipprather Wald : Auf der Suche nach dem klimafesten Wald

Monheim Förster Karl Zimmermann muss Schadflächen im Knipprather Wald neu aufforsten. Das Land fordert stärker gemischte heimische Baumarten.

Der Knipprather Wald ist ein überdurchschnittlich alter Wald mit einem hohen Bestand an über 120 Jahre alten Eichen. Aber im letzten Winter musste der zuständige Förster viele sehr alte Eichen fällen lassen, die in den zwei Dürrejahren erkennbar Trockenheitsschäden erlitten hatten oder abgestorben waren. „Bei unseren Eichen haben wir den Grundsatz, nicht mehr zu entnehmen als nachwächst, nicht mehr einhalten können“, sagt Karl Zimmermann. Sorgenvoll wendet sich sein Blick auf eine Gruppe jüngerer Eichen, deren Kronen ebenfalls schüttern geworden sind, einzelne kahle Äste ragen in den Himmel.

Geld habe er als Förster jetzt aber für die Passierbarkeit der Waldwege auch für größeren Fahrzeuge in die Hand nehmen müssen. Den Feuerwehren in seinem Revier habe er das Navigationssystem zur Verfügung gestellt, das sonst die Holzspediteure nutzen. „Im Wald kennen die meisten sich ja nicht aus.“ Da man heutzutage kaum noch Löschteiche im Wald unterhalte, sei man hier im Brandfall auf die Wasserski-Anlage und den Monbagsee zur Wasserentnahme angewiesen.

Im Dezember geht er nach 45 Jahren in der Försterei in den Ruhestand. Wie der Wald in 30 Jahren aussieht, wagt er nicht vorherzusagen. „Die Bäume werden vielleicht nicht mehr so alt werden.“