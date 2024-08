In Monheim Förderverein Altstadtkirche verteilt zum Geburtstag Geschenke

Der Förderverein der evangelischen Altstadtkirche in Monheim feiert sein 20-jähriges Bestehen. Normalerweise erhält ein Geburtstagskind zu diesem Anlass ein Geschenk. Beim Förderverein der Altstadkirche ist es aber anders – er verteilt Geschenke. Vor fast einem Jahr wurde nach einer fachmännisch durchgeführten Restaurierung die Altarbibel, die der Kirchengemeinde zu ihrer Gründung im Jahr 1839 geschenkt worden war, wieder an ihren angestammten Platz gebracht. Schon damals war klar, dass die Bibel als Schutz vor Beschädigung noch eine professionell gestaltete Buchstütze benötigen würde. Der Förderverein hat diese in Auftrag gegeben. Im Gottesdienst mit Pfarrer Falk Breuer am 18. August um 10 Uhr wird die Stütze, die den Rücken der Altarbibel ausspart, übergeben.