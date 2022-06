Berliner Viertel : Flugschau der Greifvogelstation beim Stadtfest

Monheim Am Sonntag werde die Voltigier-und Reitgemeinschaft Monheim-Baumberg von 13 bis 18 Uhr verschiedene Pferde-Shows und Mitmach-Aktionen anbieten.

Beim Stadtfest-Wochenende hat auch das Berliner Viertel im Bereich Friedrichstraße und Ernst-Reuter-Platz am Samstag, 11. Juni, (10 bis 18 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) eine Menge zu bieten, teilt Stadtsprecher Norbert Jakobs mit. So gebe es zum Beispiel am Samstag um 13.30, 15 und 16.30 Uhr eine Flugschau der Greifvogelstation Hellenthal. Falken jagten pfeilschnell wenige Zentimeter am Publikum vorbei. Adler schraubten sich in die Höhe um auf Zuruf des Falkners im Sturzflug auf dessen Hand zu landen, so Jakobs weiter. Weißkopfseeadler, Kordillerenadler, Schreiseeadler, Wüstenbussarde und Falken könnten hautnah erlebt werden. Für Mutige werde es Gelegenheit geben, Fotos mit den Vögeln zu schießen. Davor und in den Pausen könnten Kinder und Erwachsene in und vor einem Märchenpavillon Geschichten zum Schmunzeln und Träumen lauschen.