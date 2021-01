Monheim : Flüchtlingshilfe bezieht neue Räume an der Niederstraße

Die renovierte Unterkunft für Flüchtlinge an der Niederstraße in Monheim Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Zum Jahresende hat der Umzug der Flüchtlingshilfe des SKFM Monheim in die neuen Räumen in der Niederstraße 40-42 begonnen. Dort befindet sich auch das inzwischen renovierte Übergangswohnheim der Stadt.

(elm) Bisher war das Team um Johannes Anderski in der Niederstraße 14 untergebracht. Am neuen Standort will er gemeinsam mit dem Projekt „Obdachlosigkeit verhindern“ ein Café-Angebot realisieren und gleichzeitig als Außenstelle der „SKFM-Tafel“ fungieren, so Anderski, der seit 2016 in der Flüchtlingshilfe tätig ist. Das Café-Angebot sei durch eine großzügige Spende für eine komplett eingerichtete Küche möglich geworden.