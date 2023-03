Sozialausschuss berät am Donnerstag Vom Flüchtlingsprojekt zum festen Angebot

Welcome unterstützt die Ankommens- und Orientierungsphase der Flüchtlinge bis zu zwölf Monate. Es findet eine Betreuung und Begleitung in den Gemeinschaftsunterkünften und in den angemieteten Wohnungen statt, heißt es weiter. Die Verwaltung weist die Menschen dem Team des SKFM zu. Bei Bedarf gibt es bis zu zwei Jahren weitere Beratungsangebote. So bietet das Beratungscentrum Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration sowie bei der psychosozialen Begleitung an.