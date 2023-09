Monheim Flüchtlinge ans Schulzentrum Lottenstraße?

Der dreigeschossige Containerriegel am Schulzentrum Lottenstraße soll nach einer Mitteilung der Monheimer CDU mit Flüchtlingen belegt werden. „Dem Vernehmen nach“ sollen die Container auf der Seite Krischerstraße „künftig zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien genutzt werden“, heißt es in einem Antrag der CDU-Ratsfraktion vom heutigen Dienstag. Eine Stellungnahme der Stadt Monheim ist von der RP angefragt, liegt aber noch nicht vor. Die CDU fordert in ihrem Antrag, die Containeranlage woanders aufzustellen. Die Schüler sollen „nach Jahren des Umbaus und der Entbehrung des geplanten Außenbereichs endlich über ihren kompletten Schulhof verfügen können“, begründet die CDU ihren Antrag. In dem Schulzentrum sind zwei Grundschulen untergebracht: die katholische Lottenschule und die GGS Astrid-Lindgren-Schule. Nebenan befindet sich noch das Förderzentrum Süd (früher Sonderschule), das ebenfalls von der Containeranlage betroffen ist.