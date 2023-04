Vorfall in Monheim Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Der Tatverdächtige flüchtete, überholte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge und versuchte, sich durch Hupen Platz zu verschaffen. Hierbei musste mindestens ein entgegenkommender Autofahrer ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer in einem Garagenhof an der Leo-Baeck-Straße in Düsseldorf angetroffen werden. Eine weitere Flucht konnte nur durch körperlichen Zwang und Handfesseln verhindert werden.