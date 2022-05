Monheim Outdoor-Sport : Fitnessparcours am Knipprather Wald ist eröffnet

Monheim (elm) Bürgermeister Daniel Zimmermann hat jetzt am Rande des Knipprather Waldes, an der Knipprather Straße, den ersten von zwei Fitnessplätzen eröffnet. Hangel-Stationen, Barren und Balancierbalken bieten sofort die Gelegenheit, sich sportlich zu verausgaben.

Die beiden Fitnessplätze decken alle Erfahrungs- und Leistungsstufen ab: Wie sehr man sich an den Geräten verausgaben möchte, können die Nutzer über verschiedene Höhen selbst entscheiden. „Einige Geräte haben wir hier so nebeneinander platziert, dass sie zu kleinen Wettkämpfen einladen“, erläutert Fabian Tuschewitzki vom Bereich Bauwesen. Im Herbst wird an dem Parcours am Waldrand noch ein Meter breiter Streifen aus heimischen Sträuchern und Bäumen eingesetzt.