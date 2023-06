Grundsteinlegung in Monheim Film zeigt aktuellen Einblick in die Kulturraffinerie

Der architektonische Clou: Mitten in das mit seiner markanten Klinkerfassade und aufgrund der vor fast 100 Jahren im Betonbau revolutionären Säulentechnik denkmalgeschützte Altgebäude, dass der Mineralölwerke Rhenania-Ossag AG (später Shell) bis in die 80er-Jahre hinein als Fassabfüllanlage diente, wird ein riesiger kubusförmiger neuer Baukörper gesetzt, der künftig für die ausreichende Deckenhöhe sorgen wird, die eine moderne Veranstaltungshalle – auch mit Blick auf eine hochmoderne Bühnentechnik – benötigt. Entstehen wird so ein spannender Mix aus Alt und Neu.