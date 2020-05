Parkplatz am Rheinstadion : Film ab neben dem Stadion – Autokino ist gestartet

Im Monheimer Autokino läuft zum Start unter anderem „Jumanji 2 – The next Level“ (Bild). Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Auf dem Rheinstadion-Parkplatz an der Kapellenstraße ist jetzt das Autokino gestartet. Aus bis zu 80 Autos können sich Insassen Filme auf der großen Videoleinwand anschauen. Der Ton wird über das Autoradio übertragen.

Die Zuschauer sollten sicher gehen, dass sie es mit ihrer Autobatterie etwa zwei Stunden lang laufen lassen können und wissen, wie sie die im Autokino genannte Frequenz 89,9 einstellen, sagte ein Sprecher des Leverkusener Kinopolis, mit dem die Monheimer Kulturwerke bei diesen Filmvorführungen kooperieren. Die Veranstalter verleihen keine tragbaren Radios. Auch sollten die Windschutzscheiben für ungetrübten Filmgenuss schön sauber sein. Auf dem Programm stehen unter anderem „Eiskönigin 2“ (13.5. 17 Uhr), „Jumanji 2 – The next Level“ (11.5. 17 Uhr) oder „Shaun das Schaf – Ufoalarm“ (12.5. 17 Uhr). Tickets und nähere Infos gibt es online unter www.monheimer-kulturwerke.de und im Kundencenter der Kulturwerke am Monheimer Tor, Rathausplatz 20, von 9 bis 14 Uhr. Ein 20 Euro teures Ticket gilt für bis zu zwei Erwachsene plus im gleichen Haushalt lebende Kinder (bis 13 Jahren). Snacks können hinzugebiucht werden. Einlass ist 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn.