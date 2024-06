Berliner Viertel in Monheim Feuerwehr löscht Wohnung im Erdgeschoss

Die Feuerwehr Monheim ist am Donnerstagvormittag zu einem Brand an die Spandauer Straße gerufen worden. In einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte es. Durch das sofort eingeleitete Löschmanöver konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Ein Mann wurde von Wehrleuten aus der Brandwohnung geführt. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht und war unverletzt. Mit einem Elektrolüfter wurde die Wohnung entraucht. Während der Einsatzmaßnahmen kam es auf der Spandauer Straße und der Charlottenburger Straße zu Verkehrsbehinderungen.