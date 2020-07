Neue Feuerwache : Feuerwehrturm ist Geschichte

Monheim Monheim (og) Den Turm historisch zu nennen, wäre ein bisschen zu stark. Doch als Erkennungszeichen für alle, die von der Opladener Straße in die Paul-Lincke-Straße abgebogen sind, galt er schon.

Jetzt ist der Turm der alten Feuerwache Geschichte und viele Anlieger haben schnell noch ein Erinnerungsfoto gemacht. Am Dienstagmorgen um 7 Uhr sind die Abrissbagger angerückt und haben den Turm, in dem die Feuerwehr einst ihre Schläuche getrocknet und geübt hat, abgetragen. „Schicht um Schicht“, sagt der stellvertretende Leiter der Feuer- und Rettungswache Hartmut Baur, ist er verschwunden. Stehengeblieben seien etwa anderthalb Geschosse. Sie sind jetzt etwa ebenso hoch wie das alte Gebäude und werden zusammen mit diesem abgerissen. Bis 14 Uhr hat das Abtragen des etwa 30 Meter hohen Turms gedauert. Eröffnet worden ist die Feuerwache am 13. Juni 1981. „Das ist auch ein bisschen traurig“, sagt Baur, der den Umzug in die Wache mitgemacht hat. Der Neubau für 22 Millionen Euro soll in etwa einem Jahr fertiggestellt sein. RP-foto. Ralph matzerath