Monheim Feuerwehr : Feuerwehr zieht im Frühjahr in Neubau

Monheim Der erste Baubschnitt der neuen Feuerwache an der Paul-Lincke-Straße wird in den nächsten Wochen fertig. Dann ziehen die Wehrleute um und der Abriss des alten Gebäudes kann beginnen. Anschließende Bauzeit: etwa 12 Monate

Braune Kacheln im engen Eingangsbereich, Alarmglocke und alte Spritze – der Charme der siebziger Jahre gehört bald der Vergangenheit an. Der neue Eingang zur Monheimer Feuerwache wirkt großzügig und hell in dezenten, lichtgrauen Töne. Hohe, sehr schlanke Heizkörper mit feuerwehrroten Rippen setzen Akzente. Im Frühjahr soll der Neubau an der Paul-Lincke-Straße fertig werden. Dann ziehen die Feuerwehrmänner dort ein. Einige Kartons sind schon gepackt. Die alte, in die Jahre gekommene Wache wird abgerissen. An ihrer Stelle entsteht ein weiteres Gebäude, das sich nahtlos an den ersten Abschnitt des Neubaus anschließen wird. Dort sollen die Freiwillige Feuerwehr sowie die Kinder- und Jugend-Feuerwehr untergebracht werden.