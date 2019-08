Monheim : Umleitung wegen Neubau der Feuerwache erzürnt Autofahrer

Monheim Seit Montag ist die Oranienburger Straße in Richtung Berliner Viertel wegen Bauarbeiten rund um die Feuerwehr gesperrt. Etliche Autofahrer sind verärgert.

Von der Opladener Straße aus ist die Oranienburger Straße nicht zu befahren. Nur in Gegenrichtung. Damit die Feuerwehr im Notfall in beide Richtungen ausrücken kann, steht an der Einmündung der Paul-Lincke-Straße eine Ampel. Die eingerichtete Umleitung führt in einem großen Bogen rund ums Berliner Viertel, an Otto-Hahn-Gymnasium und Mona Mare vorbei, zur Oranienburger Straße zurück. Die Netzgemeinde tobt. Sie kann keine Bauarbeiten ausmachen und ätzt, warum die neue Feuerwache überhaupt ins Wohnviertel gebaut wird und dass die Umleitung so großräumig ausfällt. Nervenaufreibend sei das. „In Monheim lässt der Bürger ja alles mit sich machen“ meint einer bei der Facebook-Gruppe Monheimer Urgesteine und beklagt zugleich die Dauerbaustelle am Ende des Berliner Rings/Bleer Straße.