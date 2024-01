Lebensgefahr in Monheim Feuerwehr übt Eisrettung

Schnee und Eis, dazu teils freundliches Wochenendwetter, wahrscheinlich niederschlagsfrei – da ist es sehr verlockend, die Schlittschuhe rauszuholen und ein paar Runden in diesem Winterwunderland zu drehen. Doch Vorsicht: Lagen die Temperaturen am Freitagvormittag noch im Minusbereich, so steigen sie laut Prognose jetzt wieder an und sollen am Montag schon wieder die 10 Grad erreichen. Die Monheimer Feuerwetter warnt deshalb davor, Eisflächen auf Gewässern zu betreten, – und nutzte in den letzten Tagen die Chance, die Eisrettung zu üben.