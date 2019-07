Monheim : Gasalarm wegen undichter Therme

MONHEIM Wegen ausströmenden Gases war die Feuerwehr am Freitag gegen 9.25 Uhr in einem Einfamilienhaus am Heideweg im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass eine Gastherme undicht war. Eine Wartungsfirma hatte dies festgestellt und bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Gaszufuhr unterbrochen. Mit einem Hochleistungsgerät wurde das Gebäude gelüftet.

(mei)