Feuerwehr Monheim : Feuerwehr rettet sechs Menschen aus Hochhaus

Löschen mit B-Rohr – bis zur neunten Etage. Foto: Stadt Monheim/Feuerwehr Monheim

Monheim Insgesamt sechs Menschen hat die Feuerwehr Monheim am Montag-Vormittag aus einem brennenden Haus an der Ulrich-von-Hassel-Straße in Baumberg gerettet. Drei bringt sie in umliegende Krankenhäuser.

(og) Ausgebrochen ist der Brand im achten Stock des Hochhaues – aus noch ungeklärter Ursache.