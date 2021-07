Brand in Monheim : Feuerwehr rettet Mann vor Rauch in der Küche

Feuerwehr rettet Mann vor Rauch in der Küche

Brand in Monheim

Die Feuerwehr löscht Brand an der Charlottenburger Straße. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Die Feuerwehr Monheim ist am Montag-Nachmittag zu einem Brand an die Charlottenburger Straße ausgerückt, hat gelöscht und einen Man aus der verrauchten Wohnung gerettet.

(og) Laut Bericht hat es in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Küche gebrannt. Weil sich noch ein Mann in der Brandwohnung befinden sollte, starten die Feuerwehrleute ihren Rettungseinsatz. Der Rettungsdienst untersucht den Mann und gibt Entwarnung. Als Ursache für die starke Verrauchung haben die Wehrleute einen Fettbrand ausgemacht. Sie entrauchen und lüften Wohnung und Haus. Auf der Charlottenburger Straße kommt es zu Staus. Die Polizei ermittelt.