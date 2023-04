Monheim Feuerwehr löscht Müllcontainer

In der Nacht zu Donnerstag, 20. April, brannte der Inhalt eines Restmüllcontainers in Monheim. Gegen 2.10 Uhr alarmierten Anwohner der Tegeler Straße die Feuerwehr, nachdem sie einen Brand an einem Restmüllcontainer festgestellt hatten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, sodass größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.