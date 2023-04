Monheim Feuerwehr löscht Kellerbrand in Bungalow

(cebu) Am Mittwochmorgen brannte in Monheim ein Keller in einem Bungalow. Gegen 6.40 Uhr alarmierte der 80-jähriger Hausbesitzer die Feuerwehr, nachdem er eine Rauchentwicklung im Keller seines Bungalows an der Schlegelstraße bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte stellten einen Brandan einem Stromverteilerkasten fest. Die zwei 80-jährigen Bewohner blieben, trotz der starken Rauchentwicklung, unverletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.