Feuerwehrgerätehaus Baumberg : Feuerwehr-Haus: Peto lehnt CDU-Plan ab

Variante 1: So könnte das neue Feuerwehrgerätehaus in Baumberg aussehen. Foto: Stark Architekten

Monheim Peto-Ratsmehrheit hat den zusätzlichen Vorschlag als „unausgegorene Variante“ im Rat abgelehnt. Die Stadt hatte zwei Varianten vorgelegt: eine moderne, klare mit viel Glas und eine sehr massige, die an eine gestutzte Burg erinnert.

(og) Dem Vorwurf, den die Peto gebetsmühlenhaft immer wieder an die Adresse der CDU richtet, keine eigenen Ideen zu haben, hat Ratsherr Markus Gronauer einen eigenen Vorschlag für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Baumberg entgegengesetzt. Dazu hat er in der Ratssitzung einen Änderungsantrag gestellt. Der ist von der Peto-Mehrheit abgelehnt worden. Die von der Stadt favorisierte Variante (Kosten: 3,5 Millionen Euro) ist bei Enthaltung der CDU beschlossen worden, inklusive Bürgerbeteiligung.