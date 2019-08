Monheim : Monheimer Feuerwehr birgt Toten aus dem Rhein

Der leblose Mann wurde mit Hilfe eines Fangnetzes am Boot gesichert und an den Schiffsanleger gebracht. Foto: RP/Patrick Schüller

Monheim Der Tote soll schon einige Zeit im Wasser gelegen haben.

(elm) Am frühen Montagmorgen hat die Feuerwehr Monheim eine leblos im Rhein treibende Person geborgen. Um 7.13 Uhr ging von der Kreisleitstelle die Meldung „Person im Rhein“ ein, berichtet Hartmut Baur, stellvertretender Wachleiter. Auch die beiden Löschzuge der Freiwilligen Feuerwehr, die DLRG und die Taucherstaffel Hilden waren zu dem Wasserrettungseinsatz alarmiert worden. Nachdem der leblose Körper zunächst an Rheinkilometer 708, in Höhe von Gut Blee, gesichtet worden war, änderte ein Hubschrauber der Polizei später die Einsatzstelle auf den Rheinkilometer 709. Zur Orientierung für die Boote flog er so lange über der Person, bis es der Mannschaft des Mehrzweckbootes der Feuerwehr Monheim gelang, den Toten mit Hilfe des Fangnetzes zu sichern und zum Schiffsanleger an der Kapellenstraße zu bringen. Dort konnte der Notarzt nur noch den Tod der männlichen Person bestätigen.