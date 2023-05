Polizei ermittelt Identität Feuerwehr Monheim holt Tote aus dem Rhein

Die Feuerwehr Monheim hat am Freitagmorgen um 10.30 in Höhe des Campingplatzes Baumberg eine tote Frau aus dem Rhein geborgen, teilte Feuerwehrchef Torsten Schlender mit. Spaziergänger hatten die ältere, leblose Person zwischen Monheim und Baumberg im Wasser treiben gesehen und die Feuerwehr vor Ort alarmiert. Auch die Feuerwehren Düsseldorf und Dormagen unterstützen die Monheimer Helfer sowie das örtliche DLRG-Team. „Wir konnten die Dame mit unserem Mehrzweckboot bergen und haben sie an die Polizei übergeben“, berichtet Torsten Schlender über den Einsatz. Leider sei jede Hilfe zu spät gekommen. Jetzt ermittele die Polizei die Identität der toten Frau.