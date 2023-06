Hilflos am Ufer Feuerwehr-Einsatz am Rhein in Monheim

Kormorane und Angler sind gewissermaßen Konkurrenten um die Fischgründe, so auch in Monheim. Am Samstag musste die Feuerwehr nach Baumberg ausrücken, um einen Kormoran von einer Angelschnur zu befreien. Passanten meldeten am Mittag, ein größerer Vogel habe sich am Radarreflektor einer Buhnenstange im Rhein verheddert. Die Feuerwehr rückte darauf mit ihrem Mehrzweckboot und einem Löschgruppenfahrzeug aus, teilte Monheims Feuerwehr-Chef Torsten Schlender mit. Tatsächlich hing ein Kormoran mit einer Angelschnur fest. Die Einsatzkräfte stiegen auf einer Leiter zu dem Vogel hoch und befreiten ihn, so dass er erleichtert davonflog. Foto: Feuerwehr