Festival in Monheim Zwei Tage „Draußen Tanzen“

Zwei Tage wurde bei der vierten Open-Air-Auflage von „Draußen Tanzen“ bei freiem Eintritt auf der Wiese neben dem Skatepark gefeiert. „Trotz des Regens zwischendurch war es eine super Stimmung“, sagt Christian Kaindl, der Leiter des Sojus 7, der das Festival organisiert hatte. Den Samstag eröffnete Ayça Akkın. Die jüngste Tochter einer Musikerfamilie aus dem Süden Anatoliens ließ in ihrer Musik die Liebe zu ihrer Heimatkultur mit Jazzmusik verschmelzen. Und am zweiten Tag spielte das Wetter auch mit. „Da war die Wiese schön voll“, so Kaindl.