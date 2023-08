Paniker-Kuh „Vera“ in Bronze Monheims Doll Eck ist jetzt abgerundet

Mit Tauschgeschäften ist das ja so eine Sache. Doch in diesem Fall ist es fast wie im Märchen: Emil im Glück! Emil Drösser, der Monheimerischste aller lebenden Monheimer und vielleicht sogar auch noch der verstorbenen inklusive, tauscht einen seiner kleinen bronzenen Hüte gegen eine ganze bronzene Kuh. „Heute kann ich sagen: Was ein Glück“, sagt der 84-Jährige denn auch, dieser Karnevals-Maestro, Operetten-Komponist und Wiederbeleber des Piwipper Böötchens in einer Person und noch viel mehr. Den Tausch an diesem Abend vollzieht er als Panikorchester-Dirigent a.D., Tauschpartner ist Bürgermeister Daniel Zimmermann, Anlass die Einweihung von „Vera“ an der Doll Eck.