Veranstaltung in Monheim Wann der nächste Feierabendmarkt stattfindet

Von Juni bis September findet an jedem ersten Donnerstag im Monat auf dem Eierplatz in Monheim Mitte ein Feierabendmarkt statt. Nun steht die bereits dritte Auflage in diesem Jahr an, die sich nahtlos an den Erfolg der vorangegangenen Veranstaltungen anschließen soll, wie die Stadt jetzt mitteilt. Los geht es am nächsten Donnerstag, 1. August, bereits um 16 Uhr und damit pünktlich zum Feierabendbeginn. Das Ende ist auch dieses Mal wieder für 22 Uhr geplant.