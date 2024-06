In Monheim Vier Termine für den Feierabendmarkt auf dem Eierplatz

Endlich geht es wieder mit dem Feierabendmarkt in Monheim los. Der erste Termin ist der 6. Juni. Dann können alle auf dem Eierplatz ihren Feierabend entspannt bei einem kühlen Getränk einläuten. Die Geselligkeit und Gemeinschaft soll dabei im Vordergrund stehen. Jeden ersten Donnerstag im Monat findet in Monheim Mitte ab 16 Uhr der Feierabendmarkt statt. Mittlerweile erfreuen sich die Feierabendmärkte bundesweit immer größer Beliebtheit, da sie sehr ungezwungen und in einer gemütlichen Atmosphäre stattfinden.