Monheim Monheimer FDP will mehr Angebote für Jugend machen

Darüber hinaus plane die Monheimer FDP, ein gezieltes Angebot für junge Menschen zu entwickeln. So wolle sie 2023 eine Fahrt zum Landtag in Düsseldorf organisieren. Darauf aufbauend sollen später auch Besuche im Bundestag in Berlin oder im Europaparlament in Brüssel folgen. „Wir wollen die Mitarbeit auf allen politischen Ebenen ermöglichen", so der Vorsitzende der FDP Monheim, Eduard Mayer.