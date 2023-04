Muslime in Monheim Fastenbrechen: Wo Kulturen sich treffen

Der muslimische Fastenmonat Ramadan, der am 23. März begonnen hat, dauert noch bis zum 21. April. In diesem Zeitraum verzichten viele Muslime auf Getränke und Speisen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang wird dann schließlich das Fasten gebrochen, meist im familiären Kreis. Die beiden muslimischen Gemeinden in Monheim haben nun zum gemeinsamen Fastenbrechen in der Monheimer Innenstadt eingeladen. Jeder ist willkommen. „Mit diesem öffentlichen Fastenbrechen geben wir einen Einblick in unseren Glauben und bieten allen Gästen die Möglichkeit, zu erfahren, was der Ramadan für uns bedeutet.“, erklärt Said Talbi, Vorstandsmitglied der Masjid-Omar-Gemeinde, im Vorfeld der Veranstaltung.