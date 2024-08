Veranstaltung in Monheim Familienpicknick lockt Jung und Alt an Brandenburger Allee

Nicht nur an den Hotspots in Monheim wird gefeiert, auch in den etwas abgelegeneren Stadtteilen sollen Jung und Alt Spaß haben. Beim Familienpicknick an der Brandenburger Allee am Donnerstagnachmittag war besonders an die jüngsten Einwohner gedacht worden. Die ließen sich auch bei 29 Grad Celsius nicht vom Rutschen, Karussellfahren und Ponystreicheln abhalten.