Entscheidung abwarten : Familien dürfen weiter auf die Schlittschuhbahn

Monheim Die Monheimer Eisbahn bleibt zunächst für Familien mit Kindern geöffnet. Jeweils ein Hausstand darf die Fläche für 20 Minuten nutzen.

Auch zwei Kinder aus zwei Haushalten dürfen Schlittschuh laufen. Darüber haben sich Bürgermeister Daniel Zimmermann und Landrat Thomas Hendele am Freitag geeinigt. Der Kreis legt diese Nutzungsvariante dem Gesundheitsministerium zur Prüfung vor. Bis zu der Entscheidung werde der Kreis den Betrieb im vom Bürgermeister vorgeschlagenen Umfang nicht unterbinden, heißt es. Monheim hatte am Donnerstag Klage beim Verwaltungsgericht gegen eine Schließung erhoben. Die Bewertung steht noch aus. Sowohl Stadt als auch Kreis halten an ihrer jeweiligen Auffassung fest, wollen den Streit aber nicht eskalieren lassen.