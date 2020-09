Faire Wochen : „Faire Wochen“ locken mit viel Programm

Monheim Ab 19. September gibt es Ausstellungen, Lesungen, Theater, Film, Kunst: Während der Interkulturellen Fairen Wochen sind Monheimer eingeladen, die Welt und die Stadt mit anderen Augen zu sehen.

(og) Gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisieren Vereine, Organisationen und Einrichtungen ein buntes Programm. „Die Aktionen und Veranstaltungen beleuchten das Miteinander in Monheim und auf der Welt auf unterschiedliche Weise“, kündigt Annika Patz, Leiterin der städtischen Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften, an.

Geplant sind mehr als 20 Veranstaltungen. „Es ist toll, dass die Aktionswochen trotz der Corona-Pandemie stattfinden können“, sagt Benedikt Rhiel, städtischer Koordinator für Interkulturelle Bildung. Neben dem Ulla-Hahn-Haus, das mit mehreren Angeboten dabei ist, lädt die Bibliothek zu unterschiedlichen Veranstaltungen rund um ein vielfältiges Zusammenleben und eine gerechtere Welt ein. Während des gesamten Aktionszeitraums können Besucher Ausstellungen zum Thema erkunden. Darüber hinaus bietet der Verein „Wir in Monheim“ (WiM) Lesungen und Bilderbuchkino in der Bibliothek an und arbeitet an einem Film über Monheimer Stadtgeschichten, der am 3. Oktober im Ulla-Hahn-Haus Premiere feiern soll.

Auf kulturelle Entdeckungstour durch Monheim können sich Interessierte während der Radschnitzeljagd am 20. September begeben. Unter anderem öffnen die beiden Monheimer Moscheegemeinden ihre Türen und laden ein, bei ihnen Station zu machen. Im Eki-Haus freut sich die Handarbeitsgruppe am 25. September auf einen interkulturellen Austausch. Zudem wird im Café „Frauen der Welt“, ebenfalls im Eki-Haus,, am 23. September fair gefrühstückt. Dazu gibt es nicht nur fair gehandelten Kaffee, sondern auch eine Live-Schaltung zu einer Kooperative in Kolumbien, wo Kaffee angebaut wird. Am 26. September lädt die Kunstschule in Zusammenarbeit mit dem Beratungscentrum zu einem Skulpturenworkshop mit dem Monheimer Künstler Saman Hidayat aus dem Irak ein.