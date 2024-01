Neustart in Monheim Fahrschule Bremer geht an Nachfolger

Mit 31 Jahren verdient Florian Frey den Titel Jungunternehmer. Dabei ist er schon ein alter Hase in der Branche: Frey ist in dritter Generation Fahrlehrer in Düsseldorf-Urdenbach und übernimmt jetzt die alteingesessene Fahrschule Bremer in Monheim. Der Informatik-Kaufmann entstammt einer regelrechten Fahrlehrer-Dynastie: Nicht nur Vater und Großvater haben diesen Beruf ausgeübt, „sondern auch zwei meiner Onkel.“ So kommt es, dass er den gut dotierten Job bei Henkel sausen ließ und in den elterlichen Betrieb einstieg.