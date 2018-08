Monheim Fahrradtour Rheinbogen Wasserspielplatz

Monheim Die ufernahe Landschaft bietet Einheimischen und Gästen Gelegenheit zu Erholung, Bewegung und gemeinschaftlichem Entdecken.

Ein vielstimmiges Kindergeschrei, Wasserfontänen, die aus dem Boden aus schwenkbaren Armen in verschiedenen Höhen schießen, große Picknickdecken im Schatten alter Pappeln. Impressionistisch anmutende Bilder sommerlichen Müßiggangs. Wer einen harmonischen Familientag im Monheimer Rheinbogen verbringen möchte, kommt an dem großen Wasserspielplatz nicht vorbei. Der feuchte Spielspaß lässt sich durchaus mit einem späten Frühstück verbinden. Bei der Tourist-Information kann man – mindestens einen Tag im Voraus (unter Telefon 02173 954931) – ein „Familienpicknick“ bestellen. Den Picknickkorb mit Brötchen, Aufschnitt, Frikadellen und Kartoffelsalat holt man dann einfach am Gocart-Verleih am Vogelort ab und lässt sich ein paar Schritte weiter auf der sogenannten Picknickwiese nieder. Oder deckt einen der Tische mit seiner opulenten Tafel ein. Um eine kurzweilige Unterhaltung der kleineren Kinder muss man sich dann keine Gedanken mehr machen. Es wird vielmehr schwer sein, sie irgendwann wieder von den unzähligen attraktiven Kletter- und Spielgeräten loszueisen. Für weitere Aktionen sollte man auf jeden Fall trockene Ersatzkleidung einpacken.