In Monheim : Fahrradboxen am Busbahnhof sind umgezogen

Monheim Alle Anlagen sind mit einem digitalen System zur Reservierung ausgestattet. Wer eine Box buchen will, kann sich einfach im Internet auf www.dein-radschloss.de anmelden.

(elm) Die Fahrradboxen am Busbahnhof sind wegen der bevorstehenden Arbeiten am Rathauscenter von ihrem bisherigen Areal am Monheimer Tor zu ihrem neuen Standort am Fuß- und Radweg nahe der grünen E-Lok umgezogen. Dort werden sie auch künftig bleiben. Zusätzlich zu den 13 Mini-Garagen am Busbahnhof stehen sieben weitere trockene und sichere Einstellmöglichkeiten an der Bushaltestelle Opladener Straße, Ecke Baumberger Chaussee zur Verfügung. In jeweils der Hälfte der Boxen gibt es kostenfreie Lademöglichkeiten für E-Bikes.