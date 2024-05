Kunstwerkstatt in Monheim Am 4. Mai wird der Färbergarten aus dem Winterschlaf geholt

Wer am 4. Mai nicht dabei sein kann, den Garten aber dennoch erleben möchte, kann die Kunstwerkstatt im Rahmen des Kunst-Buch-Donnerstags besuchen. Jeden Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr lädt die Kunstwerkstatt Turmstraße dazu ein, in der Kunstbibliothek des Hauses zu stöbern. Die Bibliothek umfasst zahlreiche Kunstbücher und -kataloge von der Moderne bis zur Gegenwartskunst. Einen Schwerpunkt bilden Publikationen zu den Künstlerinnen und Künstlern, deren Kunstwerke in Monheim am Rhein zu erleben sind. Die Bücher können nicht ausgeliehen werden, daher wird vor Ort die Möglichkeit geschaffen, sich in ruhiger Atmosphäre in die Literatur zu vertiefen – zum Beispiel im Färbergarten.