Expertenrat: Facharzt spricht über die Behandlung von Knieleiden

Wenn das Knie schmerzt – was kann ich tun? Antworten auf diese Frage gibt am Dienstag, 2. April, der Mediziner Dr. Jan Kruse von der „Orthopädie 360°“ in Baumberg. Beginn des Vortrags im Bürgerhaus, Humboldtstraße 8, ist um 18.30 Uhr.