Monheimer Geschichte : Experten präsentieren Bau-Geschichte des Schelmenturms

Monheim Stadthistoriker Alexander Berner hat gemeinsam mit weiteren Autorinnen den Band „Der Schelmenturm in Monheim am Rhein. Geschichte, Bauforschung, Denkmalpflege, Restaurierung“ herausgegeben.

Seit rund 600 Jahren steht der Schelmenturm in der Altstadt, seit vielen Jahrzehnten ist er auch das Monheimer Wahrzeichen. Doch wie wurde der Ziegelturm im Mittelalter erbaut? Und welche Zwecke erfüllte er im Wandel der Zeit? Antworten liefert zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten ein neues, von der Stadt herausgegebenes Buch: „Der Schelmenturm in Monheim am Rhein. Geschichte, Bauforschung, Denkmalpflege, Restaurierung“ bündelt fünf Aufsätze mit allen Erkenntnissen der unterschiedlichen Fachdisziplinen. Ab sofort ist es für 29,90 Euro in der Bücherstube Rossbach, an der Alten Schulstraße, erhältlich, teilt die städtische Sprecherin Birte Hauke mit.