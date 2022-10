In der Pyramide : Experten diskutieren über Armut im Alter

In der Pyramide

Die Mack-Pyramide in Monheim ist Diskussionort für das Thema Armut. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Warum haben so viele Menschen unter 40 Angst vor Altersarmut? Das diskutieren Experten auf Einladung der Kultuwerke in der Mack-Pyramide Monheim.

Zum ersten Monheimer Gespräch in der Saison 2022/23 mit dem Titel „Arm, Alt, am Ende?“ laden die Monheimer Kulturwerke für Sonntag, 16. Oktober, um 16 Uhr in die Mack-Pyramide ein. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung der Armut. Bereits ab 15 Uhr ist die Pyramide zum sonntäglichen Imbiss geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über das Kultur- und Tourismuscenter (Ingeborg-Friebe-Platz 19) wird erbeten.