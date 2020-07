Weltkulturerbe : Weltkulturerbe: Die Gutachter kommen

Die alte Mauer am Kräutergarten liegt Richtung Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Im September untersucht eine Expertenkommission der Unesco die Reste des römischen Kastells Haus Bürgel. Mit dem Eintrag ins Weltkulturerbe rechnet Monheim frühestens im Juni 2021.

Nach der im Januar eingereichten Bewerbung um Aufnahme des niedergermanischen Limes ins Weltkulturerbe werden jetzt die Experten gefragt. Noch in diesem Jahr werde die Gutachter-Kommission der Unesco vor Ort erwartet, kündigt Steve Bödecker vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn an. Auf Haus Bürgel als Teil des niedergermanischen Limes werden die Gutachter im September erwartet, sagt Saskia Braun, Geschäftsführerin (kommissarisch) der gemeinnützigen Betriebs-GmbH Haus Bürgel. Voraussichtlich im Februar 2021 soll die Prüfung laut LVR abgeschlossen sein. Mit dem Eintrag ins Weltkulturerbe rechnet die Haus-Bürgel-Gesellschaft im Juni 2021.