Mitmachen : Exkursionen führen in die Aue

Zu den Steinkäuzen in der Urdenbacher Kämpe geht es am 6. März. Foto: Peter Malzbender

Monheim Die Biologische Station Haus Bürgel bietet bis Mitte 2020 rund 40 Veranstaltungen.

Das Jahr beginnt mit einem Informationsabend zum Ehrenamts-Lehrgang, der 2020 zum zweiten Mal angeboten wird. „Ziel der Ausbildung ist es, sich selbst aktiv im Naturschutz einzubringen, was mit einer Mischung aus Theorie und viel Praxis im Lehrgang vermittelt wird“, teilt die Biologische Station mit. Termin: Freitag, 24. Januar, 18 bis 20 Uhr. Anmeldung unter michael.schoch@bsdme.de oder Telefon 0211 9961225. Die Leitung hat Michael Schoch. Treffpunkt: Haus Bürgel, Urdenbacher Weg. Die Teilnahme am Informationsabend ist kostenfrei und unverbindlich, die Ausbildung kostet 200 Euro.

Die Entwicklungen am Urdenbacher Altrhein können Interessierte in Vorträgen und Führungen verfolgen. In die vielfältige Welt der Insekten können sie auf verschiedenen Exkursionen eintauchen, etwa zu den Themen Wildbienen oder Nachtaktive Falter. Dem „frühe Vogel“ kann man auf der Vogelstimmenwanderung lauschen, während die Steinkäuze auf abendlichen Wanderungen zu hören sind.

Oder man beteiligt sich aktiv bei einer der Pflegeaktionen im Further Moor in Langenfeld und der Hildener Heide. Am Samstag, 29. Februar, ist die traditionelle Rheinufersäuberung, die federführend von den Bürgervereinen Baumberg und Urdenbach organisiert wird. Als Dankeschön gibt es am Mittag bei Haus Bürgel eine warme Suppe und Getränke.