Monheim: Portugal steht im Zentrum der Europawoche

Monheim Europa-Union und Monheimer VHS bieten noch bis Freitag Kulinarisches, Lesungen und Landeskunde.

Das sonnenverwöhnte Land Portugal steht bis zum 5. April im Mittelpunkt der Europawoche. Ausgerichtet wird sie von der Monheimer Europa-Union in Kooperation mit der Volkshochschule. Die Schirmherrschaft haben Bürgermeister Daniel Zimmermann und José Manuel Carneiro Mendes, Generalkonsul von Portugal in Düsseldorf, übernommen. „Wir wollen Europa vor Ort erlebbar machen, das ist unser Ziel“, sagt Manfred Klein, Vorsitzender der örtlichen Europa-Union.

Heute, 2. April, steht ein portugiesischer Weinabend mit feinen Köstlichkeiten im Küchenstudio Seele an der Niederstraße 15a auf dem Programm. Sommelier Peter Vikanis führt mit Anekdoten und landeskundlichen Erläuterungen in die portugiesische Weinkultur ein. Köstlichkeiten des südeuropäischen Landes werden frisch im Küchenstudio zubereitet. Es ist die einzige Veranstaltung, für die Eintritt bezahlt werden muss. Er liegt bei 18 Euro. Anmeldungen werden unter E-Mail vhs@monheim.de erbeten. Die Anmeldebestätigung der VHS gilt als Eintrittskarte.

Tags darauf wird Sebastiano Iken vom Zentrum potugiesischsprachige Welt in Köln einen Vortrag mit dem Titel „Zwischen Weltmachtsphantasien und Europarealismus – eine historisch-kulturelle Standortbestimmung Portugals“ geben. Beginn im Saal der Volkshochschule an der Tempelhofer Straße 15 ist um 19 Uhr.

Am Donnerstag, 4. April, wird es literarisch: Übersetzerin Marianne Gareis liest ab 19 Uhr in der Bücherstube Rossbach (Alte Schulstraße) aus dem Werk „Wohin der Wind uns weht“ des portugiesischen Schriftstellers Joao Ricardo Pedro. Eine Anmeldung in der Bücherstube ist unter Tel. 02173 57742 erforderlich. E-Mail: info@buecherstube-rossbach.de.