Monheim Eskortdame : Verurteilter Sex-Straftäter misshandelt Escort-Dame

Monheim Die Monheimerin wurde von dem 54-Jährigen in der Remscheider Villa brutal gefesselt und geschlagen. Nachdem das Opfer den Gewalttäter in ein Gespräch verwickeln konnte, ließ er endlich von ihr ab.

Eine Escort-Dame aus Monheim soll Opfer eines gerade aus der Haft entlassenen Sexualstraftäters geworden sein. Der 54-Jährige stand nach seiner Entlassung aus der Sicherungsverwahrung unter Führungsaufsicht und hat als sogenannter KURS-Proband an einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter teilgenommen. Er soll die Frau im Juli 2020 in eine leerstehende Villa in Remscheid gelockt haben unter dem Vorwand, er wolle das geerbte Haus jetzt renovieren. Den ersten Kontakt des nun wegen schwerer sexueller Nötigung und Körperverletzung angeklagten Mannes mit dem Opfer hatte es am gleichen Tag am Telefon gegeben, dort soll man sich auf zwei Stunden für 340 Euro geeinigt haben.