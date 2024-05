Europawahl 2024: Otto-Hahn-Gymnasium Monheim „Es ist gut, wenn wir bei der EU mitreden können“

Gespannt warten die 160 Schülerinnen und Schüler der Q1 auf die Teilnehmender der Diskussionsrunde. Das Otto-Hahn-Gymnasium ist eine sogenannte Europaschule. „Dieser Europatag ist besonders wichtig, weil in diesem Jahr die jungen Leute zum ersten Mal mit 16 Jahren an der Wahl des Europaparlaments teilnehmen dürfen. Deshalb wollen wir informieren und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass jeder sich mit seiner Stimme in Europa einbringen kann“, sagt Christian Götzinger, Fachvorsitzender der Fachschaft Sozialwissenschaften, der für die Q1 zusammen mit Anke Lemme und Florian Reksztat zum vierten Mal den Europatag am OHG geplant hat, an dem andere Klassen per Stream teilnehmen.