Stadtfest Monheim Es gibt noch Standplätze für den Gänselieselmarkt

(og) Als einer der Höhepunkte des Monheimer Stadtfestes gilt der Gänselieselmarkt. Am Samstag, 15. Juni, können Privatpersonen auf den Straßen der Altstadt von 8 bis 18 Uhr ihre Schätze anbieten. Für interessierte Trödlerinnen und Trödler gibt es noch freie Plätze. Die Platzvergabe erfolgt über die Internetseite www.hoefges-troedelmarkt.com/infos-gaenselieselmarkt. Anmeldeformulare gibt es auch unter www.monheim.de/gaenselieselmarkt und im Bürgerbüro. Knapp 200 Anmeldungen gibt es bereits. Auf der Franz-Boehm-Straße und Bleer Straße sind aber noch genügend Plätze frei. Auf der Alte Schulstraße und Krummstraße sowie auf der Turmstraße und Grabenstraße gibt es dagegen nur noch wenige freie Plätze. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse: Der Standmeterpreis beträgt acht Euro pro laufendem Meter. Die Reinigungskaution in Höhe von 10 Euro muss ebenfalls bereits bezahlt werden, sie wird bei sauberer Rückgabe des Standplatzes am Ende des Marktes aber in bar erstattet. Ebenso darf beim Gänselieselmarkt weiterhin keine Neuware verkauft werden. Kinder bis zum 14. Lebensjahr dürfen ihre kindgerechten Waren auf Decken frei von jeden Standkosten anbieten. Sie können sich allerdings nur über das Anmeldeformular, das es unter www.monheim.de/gaenselieselmarkt und im Bürgerbüro gibt, anmelden.